طلاب «أولى ثانوي» يؤدون امتحان الأحياء ورقيا بنظام الأوبن بوك.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الأحياء، نصف العام للعام الدراسي الحالي 2021-2022، إذ يؤدي نحو 600 ألف طالب وطالبة الامتحانات، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، أثناء فترة الامتحانات.

ويبدأ امتحان الأحياء في الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف، إذ ينتهي في العاشرة ونصف، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

أحياء أولى ثانوي ورقياً بنظام الأوبن بوك

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحان سيكون ورقياً على مستوى المدرسة بنظام «الأوبن بوك»، مشيراً إلى أن الامتحان وضعه المعلم الأول للمادة، منوهة بأن الأسئلة تقيس الفهم والتحليل والتطبيق عند الطلاب، مع تخصيص أسئلة للمستويات العليا، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية .

وأكدت الوزارة، على رؤساء اللجان، بمتابعة المراقبين أثناء سير الامتحانات للتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات، ومتابعة سير الامتحانات بقاعات الامتحان، والإشراف على المحاضر التي تتم أثناء سير الامتحانات.

تأجيل امتحان مصاب كورونا.. والتأكد من مرافقي اللجان الخاصة

كما أكدت الوزارة، على متابعة اللجان الخاصة التي داخل اللجان سواء للظروف المرضية أو الطارئة أو الخاصة بمرافق، مع التأكد من أن المرافق أقل من المرحلة التعليمية من الطالب الممتحن والتأكد من شخصيته يومياً من بطاقة تحقيق الشخصية المرسلة إلى اللجنة من الإدارة التعليمية.

أما بالنسبة للطالب المصاب بكورونا، قالت الوزارة، إن يسمح للطالب المصاب بكورونا، يسمح له بتأجيل امتحانات نصف العام وذلك بعد منتصف العام الدراسي في جميع المدارس، وذلك بعد تقديم الأوراق التي تؤكد إصابته.

شكل ودرجات امتحان الأحياء لأولى ثانوي

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، مواصفات امتحان الأحياء لطلاب أولى ثانوي وتكون مقسمة كالتالي:-

- 10 درجات من الامتحان للمستويات المعرفية (الفهم) بنسبة 50%.

- 8 درجات من الامتحان للمستويات المعرفية (التطبيق) بنسبة 40%.

- درجتان من الامتحان للمستويات المعرفية (التحليل) بنسبة 10%.

- وضع 70% من الامتحان بصيغة أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 14 درجة.

- %30 أسئلة مقالية قصيرة بمجموع درجات 6.