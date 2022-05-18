لا يبحث فرص الاستثمار فقط.. ماذا يفعل وزير الكهرباء في المملكة المتحدة؟

توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في البعثة التجارية، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، للترويج إلى مؤتمر COP27، المقرر عقده في مصر، خلال شهر نوفمبر المقبل.

بحب سبل الاستثمار في مصر

وعقد وزير الكهرباء، اجتماعات مع بعض الشركات البريطانية، لمناقشة سبل التعاون والاستثمار على أرض مصر، وشرح وجهة نظر مجتمع الأعمال المدني المصري لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا.

وتتضمن الزيارة، عددا من اللقاءات مع الشركات البريطانية، لزيادة فرص التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة الطاقة منخفضة الكربون، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وبحث فرص الاستثمار في مجال نقل وتوزيع الكهرباء للقطاع الخاص.

استعدادت مكثفة لمؤتمر المناخ COP27

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية، بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وفي إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرضها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.