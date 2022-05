فوريست ويتكر عن تكريمه بمهرجان كان السينمائي: نعمة تفوق الكلمات

نشر النجم الأمريكي فوريست ويتكر، صورة من تكريمه بالسعفة الذهبية الفخرية، في افتتاح الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي، مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وأعرب عن سعادته، قائلا: «شكرا جزيلا لمدينة كان، الحصول على السعفة الذهبية 2022 نعمة تفوق الكلمات، أتوجه بالشكر إلى بيير ليسكور وتييري فريمو لمنحي هذه الجائزة، وللتزامهما بالسينما كـ فن عالمي».

وضمن برنامج تكريم فوريست ويتكر، تخصص إدارة مهرجان كان السينمائي، عرض خاص اليوم لفيلم For the Sake of Peace إخراج كريستوف كاستاني وتوماس ساميتين ومن إنتاج فورست ويتكر.

فوريست ويتكر: الاعتراف بي كفنان لأول مرة عالميا

وشهد حفل افتتاح المهرجان ترحيب كبير بـ النجم الأمريكي، وأُذيعت مقاطع من بعض أفلامه منها Bird، Ghost Dog ،Color of Money، Panic Room، وقال في كلمته: «إنّه لشرف دائم أن أعود إلى هذا المهرجان الجميل لعرض أعمالي الخاصة، وأن أستلهم من العديد من أعظم فناني العالم، وأشعر بالفخر الشديد بأن أكون جزءا من احتفال الذكرى السنوية الـ75 للمهرجان».

وتحدث «ويتكر» خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح المهرجان، عن اعتزازه برحلته الأولى إلى مهرجان كان، قائلا: «جئت إلى مدينة كان لأول مرة في 34 عاما، تم الاعتراف بي كفنان لأول مرة عالميًا، كنت مجرد طفل لم أحضر مهرجانًا سينمائيًا من قبل، ولم أكن أعرف كيف أرد».

فوريست ويتكر يشارك في بطولة «Megalopolis»

وكشف النجم الأمريكي عن مشاركته في بطولة فيلم Megalopolis للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار، وهو أول فيلم لمخرج سلسلة Godfather منذ أكثر من عقد، وهو بطولة آدم درايفر وناتالي إيمانويل وجون فويت، وسيبدأ التصوير في أغسطس المقبل.

ولم يتحدث فوريست ويتكر عن الفيلم بشكل كبير، كما لم يكشف تفاصيل ظهوره في الفيلم، سوى توضيح أنّ دوره ليس ضئيلًا: «تدور أحداث الفيلم حول صفقات تتم في المدينة وهياكل السلطة داخلها المتصارعة على السلطة، أحدهما تقدمي والآخر محافظ».