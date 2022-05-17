تفاصيل كلمة الرئيس الأوكراني في افتتاح مهرجان كان: «الديكتاتور سيخسر»

ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حفل افتتاح الدورة الـ 75 من مهرجان السينمائي، على الشاشة الكبيرة؛ لإلقاء كلمة أمام الحضور مع النجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم، الذين قاموا بالتصفيق بمجرد ظهوره.

وفي كلمته، دعا الرئيس الأوكراني القائمين على صناعة السينما، إلى عدم الصمت في مواجهة هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقبل عرض الكلمة المباشرة للرئيس الأوكراني في حفل افتتاح المهرجان، قالت مقدمة الحفل فرجينيا افيرا، إن المهرجان كان يستمد قوته دائما من خلال التوحد مع التاريخ، متابعة: «اليوم، مع احتفالنا بنسخته الخامسة والسبعين، يحل المخرجون الأوكرانيون والروس المعارضون مكانهم، لأن هناك حقائق تطغى على كل شيء وتفرض نفسها علينا، لأن هناك أصواتًا يجب أن نستمع إليها»، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة «لاموند» الفرنسية.

رئيس أوكرانيا: نواصل القتال

خاطب الزعيم الأوكراني العديد من البرلمانات حول العالم في محاولة لحشد الدعم لجهود بلاده لمحاربة الغزو الروسي، تمت ترجمة خطابه إلى الفرنسية، قائلا: «نحن نواصل القتال.. ليس لدينا خيار سوى مواصلة النضال من أجل حريتنا».

وأضاف زيلينسكي في إشارة واضحة إلى فلاديمير بوتين: «أنا متأكد من أن الديكتاتور سيخسر، سننتصر في هذه الحرب.. المجد لأوكرانيا».

أفلام عن الوضع في أوكرانيا

ومع عودة مدينة كان بشكل ساحر بعد عامين من انتشار جائحة عالمية، كانت صرخة زيلينسكي الحماسية بمثابة تذكير بالاضطرابات السياسية التي لا تزال تعصف بالعالم، حيث الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي تقودها روسيا.

العديد من الأفلام التي تشارك في المهرجان هذا العام، منها «التاريخ الطبيعي للدمار»، وهو أحدث فيلم وثائقي للمخرج الأوكراني سيرجي لوزنيتسا، الذي استلهم أحداثه من الصراع الجاري، كما سيعرض مهرجان كان الفيلم الأخير للمخرج الليتواني مانتاس كفيدارافيتشوس، وهو فيلم وثائقي في أوكرانيا كان المخرج يصوره في مدينة ماريوبول عندما قُتل في أوائل أبريل.