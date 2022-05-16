«Final Cut» يفتتح فعاليات مهرجان كان الـ75

وقع اختيار إدارة مهرجان كان السينمائي على الفيلم الفرنسي «Final Cut» للمخرج ميشيل هازانافيسيوس، لافتتاح فعاليات الدورة الـ75، التي ستنطلق في 17 مايو الجاري وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عددًا من الأحداث من بينها حصول الممثل الأمريكي فورست ويتكر على السعفة الذهبية الفخرية عن مشواره الفني الممتد.

فيلم «Final Cut» هو النسخة الفرنسية من الفيلم الياباني «One Cut of the Dead» للمخرج شينيتشيرو أويدا، إنتاج عام 2017، ويشارك في بطولة الفيلم رومان دوريس وبيرينيس بيجو، بينما تعيد يوشيكو تاكيهارا تمثيل دورها كمنتجة، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طاقم تصوير صغير يصور فيلم زومبي منخفض التكلفة، ولكن يتعرض فريق العمل لهجوم زومبي حقيقي.

تغيير اسم افتتاح مهرجان كان السينمائي بسبب الحرب على أوكرانيا

كان من المقرر عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير 2022، ولكن تم سحبه من المهرجان بعد إلغاء الحضور الشخصي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتم الإعلان لاحقًا أنه سيعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2022، وفي شهر أبريل الماضي حث المعهد الأوكراني المهرجان والمخرج ميشيل هازنافيسيوس، على إعادة تسمية العنوان الفرنسي للفيلم الذي كان يحمل في البداية اسم «comme Z»، لأن الحرف Z أصبح رمزًا عسكريًا لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال هازانافيسيوس في البداية إن الوقت قد فات لتغيير العنوان لكنه تأكد من أن الفيلم سيشار إليه بالعنوان الدولي «Final Cut»، خلال المهرجان، ومع ذلك تم الإعلان عن تغيير العنوان الفرنسي إلى «Coupez».

فوريست ويتكر عن تكريمه في «كان» السينمائي: أشعر بالفخر الشديد

وقال الممثل الأمريكي فورست ويتكر عن تكريمه في مهرجان كان السينمائي، في بيان صحفي، «قبل 34 عامًا، غيّر حضور مهرجان كان لأول مرة حياتي، وأكد لي أنني اتخذت القرار الصحيح لتكريس نفسي لإيجاد التواصل في الإنسانية من خلال السينما»، متابعا: «إنه لشرف دائم أن أعود إلى هذا المهرجان الجميل لعرض أعمالي الخاصة، وأن أستلهم من العديد من أعظم الفنانين في العالم، وأشعر بالفخر الشديد للاحتفال به كجزء من الذكرى السنوية الـ 75 للمهرجان».

ومن المقرر أن يعرض فيلم «For the Sake of Peace» إخراج كريستوف كاستااني وتوماس ساميتين ومن إنتاج فورست ويتاكر، في عرض خاص يوم الأربعاء 18 مايو، وذلك ضمن برنامج تكريمه.