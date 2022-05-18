«تعليم السويس»: 14825 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

أنهت مديرية التربية والتعليم بالسويس، تجهيزات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر لها أن تنطلق غدا الخميس الموافق 19 مايو 2022، بعد أن انتهت اليوم امتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس المحافظة.

إعداد 731 لجنة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وقال الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إنه تم وضع اللمسات الأخيرة اليوم على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر لها أن تنطلق غداً الخميس، موضحا أنه تم إعداد 83 لجنة عامة منهم 2 لجنة مهنية و2 لذوي الهمم، و731 لجنة فرعية، منها 32 لجنة بإدارة جنوب السويس التعليمية، و36 لجنة بإدارة شمال و15 لجنة بإدارة الجناين، ولكل لجنة 2 ملاحظين، ويؤدي الامتحان من خلالها 14825 طالبا بمختلف اللجان، منهم 14690 طالبا نظاميا و135 منازل و159 دمج.

التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير مناخ مناسب للطلاب

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإزالة أي معوقات في محيط اللجان من الإشغالات، وكذلك التنسيق مع «الصحة» لتوفير الزائرات الصحية، والكهرباء لتلافي انقطاع التيار الكهربائي في لجان الامتحانات لتكون اللجان جاهزة تماما لاستقبال الطلاب غدا الخميس، لافتاً إلى متابعة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لمختلف الاستعدادات الخاصة بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يتم عرض الاستعدادات عليه أولا بأول، ويقوم يتذليل أي عقبات حال وجودها.