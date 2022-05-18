طلاب الإعدادية بالقليوبية خرجوا من امتحان الجبر «مجبورين الخاطر»

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن فرحتهم بعد أداء امتحان الجبر الذي أداه الطلاب اليوم في خامس يوم لإجراء الامتحانات التي بدأت السبت الماضي وتنتهي غدا الخميس بامتحان الدراسات الإجتماعية.

واكد الطلاب أن امتحان الجبر اليوم كان سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط وجميع الأسئلة تناسب وقت الامتحان.

ووجه الطلاب الشكر لمحافظ القليوبية علي قراره بشأن توزيع درجات إمتحان العلوم الذي امتحنوه مطلع الاسبوع بعد ثبوث صعوبته حسبما شكا الطلاب.

" href=" ">

بدء تصحيح إعدادية القليوبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية بدء تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الإعدادية من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 منذ آخر مايو وتستمر حتى أول أسبوع من يونيو.

الطلاب يشكرون محافظ القليوبية

ووجه الطلاب وأولياء امورهم الشكر لمحافظة القليوبية علي قراره الخاص بتوزيع درجات إمتحان مادة العلوم والذي ثبت أنه كان صعب للغاية مما أدي لشكواهم للوزارة والمديرية والمحافظة وتشكلت لجنة اثبت صعوبة الإمتحان

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شكل لجنة من قبل موجهي مادة العلوم لفحص اوراق الاجابة في مادة العلوم التي اداها طلاب الإعدادية وأشتكو من صعوبة الإمتحان حيث تم سحب عينه عشوائية من الـ 12 ادارة تعليمية وذلك لعدد 474 ورقة اجابة تبين بها عدم توفيق العديد من الطلاب فى بعض الفقرات التى تقيس المستويات العليا فى التفكير

وبناء على التقرير الصادر من موجه عام المادة فقد قرر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم اعادة توزيع الدرجات وفقا لمستويات الصعوبة على باقي الاسئلة وذلك حرصا على مصلحة الطلاب

من جانبه أشار الدكتور ياسر محمود، أن الإجراءات التي اتخذتها المديرية من وضع رقم سري وكود في ورقة الامتحان تسهل عملية ضبط أي تسريب أو مخالفات للامتحانات.

لجنة رصد ومتابعة لآراء الطلاب

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه ولأول مرة جرى تشكيل لجنة للرصد والمتابعة لآراء الطلاب في الامتحانات تمكنت من رصد شكاوى من سؤال النحو على الفور، وجرى استدعاء موجهي اللغة العربية الذين أفادوا أن هناك بعض الأسئلة فنية لتميز الطلاب المتفوقين وتحقق المواصفات الفنية لورقة الامتحان.

وأضاف «محمود»، أن 113 الف و800 طالبًا وطالبة بالاضافة الى 1700 طلبة منازل يؤدون الامتحانات في 12 إدارة تعليمية بـ 445 لجنة على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.