شريف سلامة يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: زعيم الحب والسعادة

هنأ الفنان شريف سلامة الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

شريف سلامة يوجه رسالة إلى عادل إمام

وكتب شريف سلامة، «كل سنة وأنت الزعيم، كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وأنت عادل إمام، زعيم الحب والسعادة، زعيم الأمة الفنية، كل سنة وأنت طيب وبخيروبصحة و سعادة».

احتفال الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

واحتفل الزعيم عادل إمام منذ قليل بعيد ميلاده الـ82 في حفل عائلي صغير، واقتصر على الأسرة فقط، وكشف شقيق الزعيم عادل إمام أنه بصحة جيدة، وسعيد للغاية بهذا الاحتفال والتهاني التي تلقاها من محبيه بمناسبة عيد ميلاده.

آخر أعمال الفنان شريف سلامة

كانت آخر أعمال الفنان شريف سلامة بمسلسل «فاتن أمل حربي» مع الفنانة نيللي كريم، يتناول العمل قصة أمل الموظفة بالشهر العقاري، التي تقرر الانفصال عن زوجها «سيف» بالطلاق، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أنَّ القانون في صف زوجها في حال زواجها مرة أخرى، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

المخرج محمد جمال العدل جمع بين عدد من الأبطال منهم محمد الشرنوبي، وهالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد ثروت.

ابتعاد الفنان عادل إمام عن الوسط الفني

وابتعد الفنان عادل إمام عن الوسط الفني منذ فترة، إذ كان آخر أعمال مسلسل فلانتينو، وتدور أحداثه حول شخصية نور عبدالحميد الشهير بـ فلانتينو وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.