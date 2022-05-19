سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-5-2022 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي يعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين المهتمين بمتابعة أسعار الاقتصاد وأسعار العملات المختلفة، ويرجع ذلك إلى أنّه العملة الأعلى سعرا أمام الجنيه المصري، ويتابع الأشخاص الذين يعملون في دولة الكويت وذويهم، أسعار العملة لمعرفة قيمة ما يملكونه من أموال.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس الموافق 19 يونيو في البنوك العاملة في مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم ليسجل نحو 59.66 جنيه للبيع مقابل 57.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 57.93 جنيه للشراء مقابل 59.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 59.72 جنيه للبيع مقابل 55.85 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في آخر تحديث له.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصر ليصل إلى نحو 59.31 جنيه للشراء، مقابل 59.83 جنيه للبيع، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت اليوم الخميس الموافق 19 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي البنك التجاري الدولي، نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.68 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجّل سعر الدينار الكويتي سعر 55.18 جنيه للشراء، مقابل 59.72 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك اليوم الخميس الموافق 19 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بسعر نحو 57.21 جنيه للشراء مقابل 59.66 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.