سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-5-2022 في البنوك المصرية

كشف البنك المركزي والأهلي المصري، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18 مايو الحالي، والذي شهد تباينًا ملحوظًا بين البنوك وبعضها، لهذا كثرت عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن سعر العملة الخليجية التي تعد من أقوى العملات في منطقة الخليج.

واليوم الأربعاء الموافق 18 مايو، نقدم سعر الدينار الكويتي، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم في البنوك المختلفة، وذلك اهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكلٍ دائم ومستمر، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر نحو 59.29 جنيه للشراء، مقابل 59.93 جنيه للبيع، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 57.96 جنيه للشراء مقابل 59.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 59.68 جنيه للبيع مقابل 57.26 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي البنك التجاري الدولي، نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.68 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجّل سعر الدينار الكويتي سعر 55.81 جنيه للشراء، مقابل 59.66 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بسعر نحو 57.18 جنيه للشراء مقابل 59.60 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 59.66 جنيه للبيع مقابل 55.81 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في آخر تحديث له.