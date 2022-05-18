حريق بجوار «تنك أكسجين» يثير الذعر في مستشفى السلام ببورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة بورسعيد من السيطرة على حريق محدود في بعض مخلفات البناء، بجوار «خزان أكسجين» خاص بمستشفى السلام، التابع للتأمين الصحي الشامل، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين في المستشفى، خوفاً من أن يتسبب الحريق في انفجار «تنك» الأكسجين.

إخطار مدير أمن بورسعيد بحريق مستشفى السلام

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى السلام، التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، دون إصابات، وعلى الفور وجه مدير الأمن رجال البحث الجنائي بمديرية الأمن والإطفاء والحماية المدنية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، كما تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم إخلاء المنطقة من المواطنين، حتى تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المباني المحيطة داخل المستشفى، كما تم قطع إمدادات الكهرباء والغاز بمحيط المبنى، تجنباً لاشتعال النيران مرة أخرى.

تحريات البحث الجنائي لبيان ملابسات الحريق

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد تحريات مكثفة لمعرفة أسباب نشوب الحريق، حيث تبين من التحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وساعد على اشتعال النيران وجود مخلفات مواد بناء بجوار «تنك الأكسجين» في مستشفى السلام ببورسعيد.

رئيس فرع الرعاية الصحية يتفقد المستشفى

وفور السيطرة على الحريق، أجرى الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، جولة لتفقد مكان الحريق، والتأكد من عدم وجود أي إصابات بسبب الحريق، كنا أمر بتشكيل لجنة من إدارة المستشفى لمعرفة ملابسات الحريق، وما إذا كانت هناك شبهة إهمال من عدمه، حيث أن الحزء الذي نشب فيه الحريق تحت إشراف المسؤول عن إنشاء المبنى، وليس تحت سيطرة الإدارة.