نشوب حريق بأربعة أحواش بسوهاج نتيجة ماس كهربائي.. والدفع بسيارتي إطفاء

نشب بالساعات الأولى من صباح اليوم، حريق في 4 أحواش في واقعتين مختلفتين بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير امن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة طما يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق بحوش دائرة مركز طما.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «مروان ا ا»، 52 عاما، حاصل على معهد فني تجاري، وامتد لحوش مجاور ملك المدعو «مصطفى م ا»، 34 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية ويقيمان بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

ماس كهربائي سبب الحريق ونفي الشبهة الجنائية

وبسؤال المذكورين مالكي الحوشين أفادا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية.

حريق حوشيين بجرجا نتيجة ماس كهربائي

كما تلقى مركز شرطة جرجا بلاغا يفيد بنشوب حريق بحوش دائرة مركز جرجا، وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «محمود س و ا»، 40 عاما، عامل، وامتد لحوش مجاور ملك المدعو «كرم خ»، 24 عاما، عامل ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وبسوال مالكي الأحواش أفادا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافا باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية.