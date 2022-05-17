إصابة 4 أشخاص ونفوق رؤوس ماشية في حريق هائل بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بحروق مختلفة في أنحاء الجسم، نتيجة حريق هائل اندلع في شقة سكنية بقرية «المندرة بحري»، التابعة لمركز ديروط، في محافظة أسيوط، وامتدت النيران إلى عدد من الحظائر المجاورة، مما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية، وجرت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

إخطار أمنى باندلاع حريق في ديروط

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في عدد من حظائر الماشية، ووقوع عدد من الإصابات البشرية، ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

على الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في شقة سكنية، وامتدت النيران إلى حظائر للماشية ملك كل من «محمد شوقي عبد القادر، وخلف محمد شوقي، وبسيم ماهر عبد المحسن»، وجرت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونجم عن الحريق احتراق محتويات الشقة بالكامل، وإصابة عدد من الأشخاص، ونفوق 7 أبقار وعجول، وعدد من الخراف والماعز.

تحريات المباحث: ماس كهربائي سبب الحريق

وكشفت التحريات، التي قام بها فريق من مباحث المركز، أن الحريق اندلع في شقة ملك المواطن «ارندس محمد عبد القادر»، وامتدت النيران إلى «الزرايب» المجاورة، كما تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وجرت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، كما نتج الحريق عن إصابة «سماح ارندس محمد» بحروق مختلفة، تم نقلها لمستشفى القوصية، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، وكذا احتراق محتويات الشقة بالكامل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم إخطار التضامن الاجتماعي لحصر وتقدير الخسائر، لصرف تعويضات عاجلة للمضارين.