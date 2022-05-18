«خطة النواب» توافق على موازنة التربية والتعليم 2022-2023

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على موازنة التربية والتعليم للعام المالي 2022/2023.

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إنَّ موازنة التربية والتعليم بالعام المالي الحالي 2021/2022، تقدر بـ109 مليارات جنيه بينما بلغت في العام المال الجديد 2022/2023 نحو 1310 مليارات جنيه.

موازنة التربية والتعليم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

ولفت «صديق» إلى أنَّ موازنة مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وستتمّ التعيينات خلال العام المالي الجديد، مبينًا أنَّ هناك تحسين في مرتبات المدرسين، إذ جرى زيادة 800 جنيه لكل المعلمين الذين شاركوا في التطوير.

احتياجات وزارة التربية والتعليم

ورصد «صديق» احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكّين من استكمال مشروعات التخطيط، مطالبًا بزيادة 13 مليارًا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي تمّ مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات و600 مليون جنيه وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون جنيه، واشتراك الإنترنت في مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه في السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون جنيه، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية بـ500 مليون جنيه، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون جنيه.