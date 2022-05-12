«نقل النواب» توافق علي موازنة «موانئ البحر الأحمر» بإجمالي 4 مليارات و938 مليون جنيه

استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2022 /2023، فيما مشروع موازنه الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

ووافقت لجنة النقل والمواصلات علي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن العام المالى 2022 /2023 بإجمالي 4 مليارات و938 مليون جنيه.

لجنه النقل والمواصلات

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا نخسر كثيرا في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد، وحيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين فلابد أن يكون هناك اهتمام ببنود العقود، ولا نأخذ بحسن النوايا، حيث إننا ندفع الكثير بسبب الخلل في بنود العقود لأن الشرط الجزائي يكون بمقدار قيمة التعاقد مرة ونصف، وعندما نلجأ للتحكيم الدولي ننفق الكثير عليه.

وأضاف عابد أن أهم ملاحظات اللجنة من الناحية التشريعية والرقابة، نؤكد أن اللجنة تدعم هيئة موانئ البحر الأحمر، وملاحظات اللجنة جاءت نتيجة حرص اللجنة علي المال العام، مطالبا بضرورة تلافي المشاكل السابقة في بنود العقود .