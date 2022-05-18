الفريق أسامة عسكر يشهد تفتيش حرب لإحدى وحدات الصاعقة

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة؛ وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية، الذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها، ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها.

كما ألقى اللواء أ ح أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة، كلمة أكد خلالها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها قوات الصاعقة، مؤكداً أن رجال قوات الصاعقة دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للتضحية بالغالي والنفيس لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأعقب ذلك تنفيذ عدد من البيانات العملية التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع احترافي خلال تنفيذ المهام، كما شاهد الفريق أسامة عسكر معرضا للأسلحة والمعدات الفنية عكس حجم التطوير والتحديث بمختلف الأسلحة لقوات الصاعقة.

وأعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، مشيدا بما لمسه من الاستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة للقوات، كما طالبهم باليقظة والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين لما تتطلبه طبيعة العمل الخاصة لرجال الصاعقة.

وحضر تفتيش الحرب عدد من قادة القوات المسلحة.