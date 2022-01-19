القوات المسلحة تنظم زيارة لـ«شباب مصر الدارسين بالخارج» لـ«الصاعقة»

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك في إطار تعرف شباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم لرفعة شأنه، تلاها كلمة لقائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للوفد ولأسر الشهداء والمصابين من مقاتلي الصاعقة البواسل الذين شاركوا أبطال الصاعقة في ذلك اليوم، مؤكدا أن القوات المسلحة تفخر دوما بالشباب المصري الواعد، وأن حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت بيننا المسافات.

كما شاهد الوفد، فيلما تسجيليا تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة واستعراض تضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التي ينفذها أبطال الصاعقة بشكل يومي، كما نفذت عناصر قوات الصاعقة عدد من الرمايات الاحترافية بأوضاع الرمي المختلفة، وتفقد الوفد معرضا للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة، تلاها تفقد ميادين التدريب التخصصية المختلفة المجهزة بأحدث منظومات وسائل التدريب الحديثة.

ومن جهتها، أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها إلى القوات المسلحة على نشر الوعي الفكري والثقافي والعسكري بين شباب مصر الدارسين بالخارج، مؤكدة أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصري بالخارج تجاه قواتهم المسلحة وإطلاعهم على الدور البطولي الذي تقوم به، كما وجهت التحية لأسر الشهداء الحاضرين لما قدمه أبنائهم من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدراته.

وأعرب الشباب عن فخرهم واعتزازهم بالدور الذي يقوم به رجال قوات الصاعقة وما يبذلونه من تضحيات لتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها.