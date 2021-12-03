السيسي يوجّه بتعويض أصحاب المحال أسفل كوبري «الصاعقة»: لن نؤذي أحدا

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشرف على تنفيذ أحد مشروعات الطرق، بتعويض أصحاب المحال المتعارضة بتوسعة الطريق أسفل كوبري «الصاعقة»، قائلاً: «هنعوّض الناس كويس أوي عشان مانجيش نعمل حاجة نؤذي حد، نعوّض الناس وتعمل اللي إنت عاوزه».

السيسي يتفقد سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق «القاهرة - السويس»، الذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورًا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة.

فوائد المشروع الجديد

وسيصبح المحور الجديد بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق «القاهرة - السويس»، خاصة عند مدينة الأمل، ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.