وزير الزراعة: نصدر 350 منتجا لـ150 دولة.. ونسعى لفتح أسواق جديدة

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنظومة الرقابة على الصحة النباتية والحيوانية على الصادرات المصرية، إذ ذكر أن الدولة المصرية تصدر 350 منتجًا زراعيًا لأكثر من 150 دولة حول العالم، ونظرًا لجودة المنتجات الزراعية والخضراوات المصرية ليس هناك في أي دولة حظر على الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن وجود الهيئات الرقابية وهيئة سلامة الغذاء دائما يرفع من جودة الصادرات المصرية وأسلوب الرقابة عليها.

تصدير 23% من الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية تُصدر نحو 23% من الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن فتح أسواق جديدة في الصين، وتسعى لفتح أسواق جديدة في دول العالم المختلفة، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تمتلك سلسلة من المعامل المركزية الكبيرة على مستوى الشرق الأوسط، ولأول مرة تقوم بتصدير البرتقال إلى اليابان.

تصدير الفائض عن احتياجات الشعب المصري

وأوضح وزير الزراعة، أنه بالرغم من تصدير الدولة 5.6 مليون طن من الحاصلات الزراعية العام الماضي بقيمة 3.5 مليار دولار، إلا أنه يؤكد للمواطنين أنه لا يتم تصدير أي سلعة أو خضراوات إلا الفائض عن احتياجات الشعب المصري، فضلًا عن أن التصدير يدعم احتياجات الدولة، مطمنئًا المواطنين بشأن توافر كافة السلع والمحاصيل الزراعية والخضراوات في الأسواق، وكذلك المنتجات الاستراتيجية مثل القمح، إذ يوجد مخزون استراتيجي هائل منه.