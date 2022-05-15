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وزير الزراعة: متوسط إنتاجية فدان القمح في مصر أعلى من العالمي

كتب:

شريف سليمان
03:29 م | الأحد 15 مايو 2022
الدكتور السيد القصير وزير الزراعة

الدكتور السيد القصير وزير الزراعة

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إنه وفقا للإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية، وجه رئيس الوزراء بالبحث عن أسواق جديدة وتنويع الشركاء التجاريين.

الزراعة: لدينا 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح

وأضاف القصير، في مؤتمر صحفي عالمي لعرض تعامل الحكومة مع الأزمة العالمية: «بدانا في التحرك ناحية الهند، وأرسلنا زملاءنا لتحليل المخاطر هناك وتمّ اعتمادها كمنشأ، وأصبح لدينا 22 منشا معتمد لاستيراد القمح، وهذا الامر يعد احد المحاور المهمة التي نعمل عليها، وهناك شحنة موجودة يتم تحميلها من الهند».

وأوضح الوزير قائلا: «مصر من أعلى الدول في إنتاجية وحدة الفدان بالنسبة للقمح، ويصل متوسط الإنتاجية حاليا إلى نحو 2.8 طن، أي ما يتراوح بين 19 إلى 20 إردب، والمتوسط العالمي قد يصل إلى 1.5 طن، وهذا الأمر يعبر عن جهد الدولة المصرية».

القصير: نسعى لرفع نسبة الاكتفاء

وتابع وزير الزراعة قائلا: «الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء، والعالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس المطلق، وهو تعظيم القيمة التنافسية التي تتمتع بها الدول، ولدينا محورين رئيسيين، هما التوسع الأفقي ومشروعات قومية كبيرة في زيادة الرقعة الزراعية للتغلب وتعويض النقص، نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية والزحف العمراني ومشروعات كبيرة في تنمية شمال ووسط سيناء مثل الريف المصري والدلتا الجديدة، وهذه المساحات عندما تدخل إلى حيز التنفيذ، فإنها ستؤدي إلى رفع نسبة المساحة المنزرعة للقمح».

 

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