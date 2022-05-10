وزير الزراعة يوجه الدعوة لنظيره الايفواري للاطلاع على التجربة المصرية

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع «كوبنيان كواسي»، وزير الزراعة في كوت ديفوار، اليوم، لبحث أوجه التعاون الفني في المجالات الزراعية المختلفة منها البحث العلمي واستنباط الأصناف ذات الإنتاجية العالية في الأرز وكذا التدريب وبناء القدرات بالمركز المصري الدولي للزراعة.

تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة

وخلال اللقاء استعرض «القصير»، التجربة المصرية والنهضة التي تشهدها في مجال الزراعة والمشروعات القومية الكبرى من أجل تحقيق الأمن الغذائي، كما أكد توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة.

ووجه القصير الدعوة لنظيره الإيفواري لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، وقام بتسليمه نسخة مقترحة من مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بشكل عام حتى يتسنى توقيعها في القاهرة، مشيرًا إلى أن زيارة الوزير الإيفواري ستكون فرصة للاطلاع على النهضة التنموية في قطاع الزراعة المصرية.

ومن جانبه، أعرب كواسي، عن سعادته بما عرضه نظيره المصري، وخاصة في مجال زراعة الأرز نظرًا لأنه يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للشعب الايفواري وأضاف بأنه سيرسل وفدًا فنيًا من الجانب الإيفواري للقاهرة وذلك للاطلاع علي الخبرة المصرية على أن يلتحق بهم لحضور اجتماع موسع للجانبين لمناقشة أوجه التعاون بين مصر وكوت ديفوار.

القصير يجتمع بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي لتغير المناخ

وفي سياق متصل عقد القصير اجتماعا مع «رسلان ادلجارييف»، مستشار الرئيس الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لتغير المناخ، وتناول اللقاء التعاون الثنائي وتسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين مصر وروسيا كما تناول اللقاء استضافة مصر لقمة المناخ القادمة cop 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

حضر الاجتماعات السفير وائل بدوي سفير مصر في كوت ديفوار والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.