وزير الزراعة: نتصدى لبعض محاولات تهريب القمح بشكل حاسم

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة واتخذت إجراءات استباقية من أجل زراعة كميات كبيرة من القمح لتوفير احتياجات الشعب المصري، وتقليل الاستيراد من الخارج كونها سلعة استراتيجية أساسية، ومن ضمن تلك الجهود العمل على إنشاء مشروع الصوامع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أسهم في زيادة السعة التخزينية من القمح لـ 5.5 مليون طن، فضلًا عن تقليل الفاقد.

الفاقد في الصوامع القديمة كان يصل لـ15%

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الفاقد في الصوامع القديمة كان يصل لـ15% قبل التطوير والمشروعات الجديدة التي نفذتها الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه جرى زراعة 3.5 مليون فدان قمح العام الجاري، من أجل توفير كمية كبيرة من المحصول، ورغم أن هناك ممارسات من أجل تهريب القمح، إلا إنها ما زالت محدودة ويجرى مواجهتها بشكل قوي.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة تصل لـ4 شهور

وعن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة تصل لـ4 شهور، مؤكدًا أن كمية القمح الموردة حتى الآن إلى صوامع الدولة من المزارعين المحليين بلغت ما يقرب من 2 مليون و 150 الف طن، وهناك متابعة دورية للمزارعين، والتواجد معهم بشكل مستمر ودائم، للعمل على تنفيذ مطالبهم وتلبيه احتياجاتهم.