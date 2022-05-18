اتحاد الإذاعات يدين دعوات هدم مصلى قبة الصخرة: «استفزاز لمشاعر المسلمين»

أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية ‏برئاسة عمرو الليثي، دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة.

نص بيان اتحاد الإذاعات الإسلامية

وأصدر اتحاد الإذاعات الإسلامية بيانا رسميا جاء نصه كالتالي: «يدين اتحاد الإذاعات الاسلامية ‏دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة؛ فهي إذكاء للتطرف الديني واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم فعلى المجتمع الدولي التدخل لكبح جماح هذا التطرف العنصري من خلال قوانين ملزمة تجرم الاعتداء على جميع المقدسات والتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الدعوات ووقف سياسة الاحتلال بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة».

تمتع الفلسطينيين بحقوقهم في المسجد الأقصى

وتابع عمرو الليثي في بيانه: «ضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة والضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططها للمساس بالمسجد الأقصى وجميع الأماكن المقدسة التي هي خط أحمر لا يجوز التعدى عليها أو المساس بها».