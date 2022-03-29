عمرو الليثي وأحمد صيام يقدمان برنامج «رمضان المصري في الأوتوبيس»

للموسم الثاني على التوالي يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصري في الأوتوبيس»، والبرنامج كوميدي اجتماعي يتناول الحديث عن شوارع المحروسة التاريخية، وأبرز الحارات المصرية ومعالمها ومعلومات تاريخية عنها.

ويجسد الفنان أحمد صيام دور «سائق الأوتوبيس»، ويلتقي بالليثي ويدور بينهما حوار شائق، يتناول ذكر أهم وأبرز شوارع المحروسة المصرية التاريخية، ومعلومات قيمة عنها في إطار ساخر وممتع.

البرنامج يرصد شوارع المحروسة التاريخية

برنامج رمضان المصري في الأوتوبيس يرصد شوارع المحروسة، ويذاع عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في الساعة 5:10 عصرًا قبل الإفطار من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان ويُعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحًا.

البرنامج من تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثى ويشارك في التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام، ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويخرجه الإذاعي تامر حسنى.

عمرو الليثي ينعى أحمد حلاوة

كان الإعلامي عمرو الليثي نعى منذ أيام الفنان أحمد حلاوة، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان الكبير والإنسان الجميل أحمد حلاوة، تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضاف أن الفنان الراحل أحمد حلاوة، قامة فنية كبيرة، تتلمذ على يديه العديد من النجوم والنجمات، فهو أستاذ الأجيال.