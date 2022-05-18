«حماس» تُحذر إسرائيل من هدم قبة الصخرة: «اللعب بالنار سيسقط كيانكم»

علقت حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة على دعوات المستوطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم، إلى هدم قبة الصخرة وذلك لبناء الهيكل المزعوم في يوم يُسمى بـ«توحيد القدس»، محملة إسرائيل كل التداعيات التي قد تسفر عن تلك الدعوات.

تحذير من حماس لإسرائيل

وحذرت الحركة في تصريح صحفي بأن دعوة المستوطنين الإسرائيليين بقيادة رئيس منظمة لاهافا الصهيونية إلى هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم تعد استفزازًا لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية، مشيرة إلى أنَّ ذلك يُعد تصعيدًا خطيرًا ضد الهوية والمقدسات.

وأكّدت الحركة الفلسطينية أنها تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، لافتة إلى أن النار التي تلعب بها تلك الجماعات الإسرائيلية المتطرفة سترتد على قادة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها، كما أنها تحمل في طياتها نذر سقوط «الكيان الصهيوني».

كما دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى الحشد والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، من أجل التصدي بكل قوة للاحتلال الإسرائيلي، وتصعيد المواجهة ضده وضد مخططاته التهويدية.

ووجهت الحركة الفلسطينية دعوة إلى الأمة بما فيها قادة ومنظماتٍ وشعوب، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية المسجد الأقصى المبارك.

كما دعت حماس إلى التحرك الجاد لمنع التدنيس والعبث بقبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين، ومسرى الرسول، مطالبة المجتمع الدولي إلى «تجريم ومنع اقتحامات الأقصى والمقدسات، التي ستكون لها تداعيات خطيرة».

دعوة متطرفة

وكان بنتسي جوبشتاين رئيس منظمة «لاهافا» المتطرفة الإسرائيلية، دعا إلى تفكيك قبة الصخرة بهدف تدشين الهيكل المزعوم في ساحات الأقصى، إذ نشر إعلانًا عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، دعا فيه إلى الحشد الأحد المقبل، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، والبدء في مخطط تفكيك قبة الصخرة.