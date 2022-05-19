9 ميداليات ذهبية وفضية لفراشات جنوب سيناء في بطولة الجمهورية للجمباز

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فراشات الجمباز الفني بطلات جنوب سيناء، الحاصلات على الميداليات الذهبية والفضية والمراكز المتقدمة في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 7 سنوات، وذلك في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور محمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وحصلت على الميدالية الذهبية اللاعبة شيري شادي محمود، بينما حصل على الفضية كل من تاليا أفان نورال وأيتن أحمد عزمي وآلاء عمر فتحي وجودي باسم محمد، وهم من أبناء نادي شرم الشيخ الرياضي.

كما فازت اللاعبات أسلاف محمود يحيى ولارا أحمد سمير وفبروينا فادي مجدي على الميدالية الذهبية، واللاعبة كارول سامي ميخائيل على الميدالية الفضية، وهم أبناء شركة شرم الشيخ للخدمات الرياضية «شرم أكاديمي».

تفوق أبناء جنوب سيناء في المجالات الرياضية

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن أبناء المحافظة متفوقين في المجالات الرياضية، وعدد كبير من أبناء جنوب سيناء حقق بطولات عديدة في مجالات السباحة وألعاب القوى والألعاب الفردية.

وأضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يشجع الرياضة والرياضيين ولا يتوانى عن تقديم الدعم اللازم من أجل أن تكون المحافظة متقدمة في المجال الرياضي، لا سيما الألعاب الفردية، مشيرا إلى أن ذوي الهمم حققوا بطولات عديدة في الفترة الأخيرة، وأبناء المحافظة مازالوا يحصدون الجوائز الرياضية في شتى المسابقات، وكل رياضي يحصل على ميدالية يتم تكريمه على الفور.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحد العوامل المساعدة في تقدم الرياضة المصرية، ويحرص على حضور كل الفعاليات التي تشارك فيها فرق مصرية.

بدء الموسم الصيفي عقب انتهاء الامتحانات

كما أوضح «فودة» أن الموسم الصيفي سيبدأ عقب امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، وستقوم مراكز الشباب بعمل الأنشطة المقررة داخل كل مركز وإقامة منافسات بين مراكز الشباب، وهذا يساعد على اكتشاف المتفوقين والموهوبين في الرياضة بصفة عامة، والألعاب الفردية بصفة خاصة.

وأثنى المحافظ على تفوق فراشات جنوب سيناء الرياضي، كما أشاد بأولياء الأمور القائمين على رعايتهم والمدربين وأنديتهم الرياضية.