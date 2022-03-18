«رياضة جنوب سيناء» تعلن إنشاء ملاعب نجيل صناعي وتطوير مركز شباب النقب

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنّ منطقة تتبع جنوب سيناء، بعدما كانت تتبع شمال سيناء، موضحًا أنها عبارة عن تجمع بدوي كبير.

وأضاف «فتحي»، في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نحن بصدد تغيير معالم الشباب والراضة كلها في منطقة النقب، وسنطور مركز الشباب بشكل شامل».

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء: «المحافظ وعد الأهالي، بإقامة ملاعب نجيل صناعي، فالخدمة الرياضية كانت متدنية فيها، وأول زيارة للنقب، من جانب المحافظ اللواء خالد فودة، قمنا خلالها بتوزيع ملابس رياضية على الأهالي هناك».

تطوير شامل للمنظومة الشبابية

وأشار إلى أن محافظ جنوب سيناء وعد بإنشاء ملاعب في أسرع وقت، لافتًا إلى أن الوزارة صدقت على تطوير شامل للمنظومة الشبابية في مدينة النقب: «هناك مركز شباب صغير سنقوم بتطويره بشكل كامل، وسنوفر خدمات المكتبات والكمبيوتر وصالة الجيم».

حلقة خاصة عن تحرير طابا

وقدم برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، حلقة خاصة، بمناسبة مرور الذكرى الثالثة والثلاثين، على تحرير طابا.

وقال الإعلامي محمد الشاذلي: «نحتفل اليوم بالذكرى الـ33 لرفع العلم المصري على أخر قطعة كانت محتلة من أرض سيناء، نحمد الله، أننا استرددنا هذه القطعة الغالية علينا جميعا، وذلك بعد معركة دبلوماسية قوية جدا خاضتها مصر في تلك الفترة لاسترداد الأرض».

وأضاف، أن الفريق المفاوض المصري كان يعمل بكل جهد وطاقة لاسترداد هذه القطعة الغالية من أرض مصر، وعمل بشكل علمي وتكاملي لتحقيق هذا النصر الدبلوماسي المهم الجد، متابعا: «أوجه كل التحية لأفراد الفريق المصري المفاوض لاسترداد أرض طابا».

من جهتها، قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إن مصر نجحت في خوض معركتين والفوز بهما، الأولى كانت معركة السادس من أكتوبر، والثانية، كانت معركة دبلوماسية وقانونية استردت مصر بموجبها أخر شبر من أراضيها: «مصر مش بتسيب أرضها ولا بتسيب ذرة تراب واحدة من رملها، وبالتالي خاض الدبلوماسيون والقانونيون المصريون معركة ضارية شهد العالم كله لها بالنجاح».