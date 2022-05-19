وزير الإسكان يشدد على سرعة إنجاز الأعمال بمشروعات «حياة كريمة»

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدداً من قيادات الشركة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي تتولى الشركة تنفيذها لصالح الوزارة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع المرافق.

دفع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها

وأكد وزير الإسكان، أن اللقاء يهدف لدفع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل جميع العقبات، والعمل على حل أي مشاكل أو معوقات تطرأ، وذلك بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تشارك شركة المقاولون العرب في تنفيذها بمختلف المحافظات.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ووجه الوزير، إلى وضع الشركة جداول زمنية تفصيلية ومكثفة لإنجاز المشروعات، وتدارك التأخير في بعضها، والمتابعة الأسبوعية لتقدم الأعمال، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، لما تمثله من أهمية كبرى لخدمة عشرات الملايين من سكان المناطق الريفية.