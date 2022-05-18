«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية في جميع التخصصات لخدمة أهالي الإسماعيلية

حياة كريمة مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغير حياة أكثر من نصف سكان مصر، والذي تمثل أحد نماذج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل حق المواطن في العيش والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني، والحياة الكريمة، إذ تشهد قرى الريف المصري تطورًا غير مسبوق في كافة القطاعات، كإنجاز جديد للدولة المصرية، وأكبر دليل على الجمهورية الجديدة.

قوافل طبية مجانية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة قافلة طبية بجميع التخصصات لتوقيع الكشف المجاني على المواطنين، وصرف العلاج مجاني والتحويل للعمليات إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن هناك جهدًا كبيرًا من الأطباء القائمين على القافلة والمتطوعين من المؤسسة، لخدمة أهالي الإسماعيلية.

وأضافت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها الشخصية: «سيتم تنظيم قافلة طبية في مدرسة النور للمكفوفين، وذلك لخدمة ذوي الهمم بالتعاون مع جامعة قناة السويس، الأسبوع المقبل».

جراحات مجانية ضمن حياة كريمة

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أوضحت في بيان صادر عنها، أن الحالات التي تستدعي إجراء عمليات جراحية، يتم تحويلها من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أنَّ القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.

12 تخصص ضمن قوافل حياة كريمة الطبية

ووفقا لما أعلنته الصحة والسكان، تنتشر القوافل الطبية ضمن حياة كريمة، في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، للحد من انتشاره، إذ تغطي القوافل الطبية المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وتضم تخصصات: نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، ولجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.