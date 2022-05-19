 شروط فتح حساب توفير أمان في البنك الأهلي.. «علشان ميتنصبش عليك»

في إطار استمرار البنك الأهلي المصري بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المميزة لعملائه، أتاح البنك مؤخرًا المزيد من التسهيلات الخاصة بشروط وإجراءات فتح حساب توفير بالبنك، خاصة بعد أن زادت نسب عمليات النصب على شريحة كبيرة من المواطنين البسطاء، من جانب ما يطلق عليهم إعلاميا اسم «المستريح».

ويتيح البنك الأهلي المصري لجميع المصريين، حسابات للتوفير الآمن والمضمون من جانب الحكومة المصرية، ويستطيع أي مواطن أن يطمئن على أمواله ومدخراته من خلال التعامل مع البنك مباشرة، دون وجود أي وسيط غير مؤتمن على هذه الأموال، بعيدا عن أي نصب من المستريح.

مميزات حساب التوفير في البنك الأهلي

يتيح البنك لعملائه اختيار نظام صرف الفوائد الذي يريده: «شهرية، سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية».

شروط فتح حساب توفير بالبنك الأهلي

- يتيح البنك فتح حساب توفير للمصريين والأجانب.

- يتيح البنك فتح حساب توفير للقُصر «تحت السن القانوني»، وذلك بولاية ولي الأمر أو الوصي.

- إثبات الدخل الشهري أو السنوي.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير بالنبك الأهلي

- بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية «للمصريين».

- جواز سفر ساري بالنسبة للأجانب.

- شهادة ميلاد الرقم القومي للقُصر.

- شهادة إثبات الدخل السنوي أو الشهري.

ظاهرة المستريح لسرقة أموال المواطنين

يُذكر أن ظاهرة المستريح، تكررت في السنوات الأخيرة، والتى تمثل الكثير من وقائع الاحتيال والنصب المالي، من خلال أشخاص يجمعون الأموال من المواطنين البسطاء، بهدف توظيفها في مجالات التجارة المختلفة والعقارات والسيارات وغيرها، وذلك بعيدًا عن أعين الحكومة المصرية، وليس هناك أي ضامن لهذه الأموال التي يحصل عليها النصاب أو المستريح.

ويجذب بعض النصابين، الضحايا للحصول على أموالهم، بهدف تحقيق أرباحًا سريعة بعيدًا عن فوائد البنوك الأقل قيمة، وهو ما يجعل الكثيرين يقعون في الفخ وبالتالي خسارة أموالهم.