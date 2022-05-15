البنك الأهلي المصري يطلق خدمة «واتس آب» الجديدة.. تعرف عليها

أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة لعملائه تحت اسم (AL Ahly WhatsApp) والتي يتم اتاحتها من خلال الرقم المختصر للاتصالات الهاتفية 19623، أو من خلال رابط على الموقع الرسمي للبنك، وذلك بهدف الرد على استفسارات العملاء على مدار اليوم بوسائل ميسرة ومتطورة، مع إتاحة المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها البنك.

«سوس»: إطلاق خدمة الأهلي واتساب جاء بعد دراسة احتياجات العملاء

من جانبه، أشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بـ البنك الأهلي المصري، إلى استراتيجية البنك التي تركز على أنَّ العميل محور اهتمام البنك تعد المحور الأساسي لإطلاق الخدمة.

وأضاف «سوس» في تصريحاته، أنَّه تم توجيه كافة الجهود من فرق العمل المختصة لتطبيق خدمة الأهلي الجديدة بأفضل السبل من أجل إتاحة التواصل مع العملاء بأحدث الأساليب الفنية والتكنولوجية وبأعلى درجات الجودة والتي تليق بعملاءه، وذلك إنطلاقا من إيمانه بأهمية تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لكافة العملاء بشكل ميسر ومتطور وآمن، ليواكب احتياجاتهم.

الخدمة الجديدة تعمل على تيسير المعاملات المصرفية للعديد من الفئات

وتابع «سوس» قائلا: «يتماشى ذلك مع توجهات البنك الأهلي المصري نحو تطوير القنوات الإلكترونية والتوجه العام نحو التحول الرقمي، مضيفا أنَّ إطلاق الخدمة تم بعد دراسة احتياجات العملاء وتطورات السوق سعياً لاجتذاب مزيد من الفئات للتعامل مع الجهاز المصرفي، خاصة الفئات التي تفضل استخدام التكنولوجيا في تسيير أمور حياتها من أجل تحسين مستوى الخدمات واتاحة تجربة مختلفة للعملاء.

وأضاف «سوس»، أنَّ خدمة الأهلي واتساب ستعمل على تخفيف الأعباء عن فروع البنك ومراكز الاتصالات الهاتفية التي تخدم كافة العملاء، مما يتيح لهم الوقت للتركيز على الارتقاء بمستوى مختلف الخدمات التي تحتاج الى تدخل بشرى أكبر.

«إنفو بيب»: سنتيح للبنك التفاعل مع عملائه على نطاق واسع

من جانبها أفادت أمثال كابيتانوفيتش، مدير المبيعات الإقليمي بشركة إنفو بيب أن منصة إنفو بيب ستتيح للبنك الاهلي المصري التفاعل مع عملائه على نطاق واسع من خلال خدمة سهلة الاستخدام عن طريق اتاحة بيانات شاملة للعملاء بما يوفر للبنك آليات متميزة لتقديم معدلات جودة أفضل لعملائه من خلال دراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها في أسرع وقت واستقطاب مزيد من العملاء المستهدفين.

«حراز»: الأهلي واتساب ستساهم في تنويع طرق التواصل

وأكدت إنجى حراز، مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، على أنَّ خدمة (AL Ahly WhatsApp) التي تم إطلاقها في 30 مارس 2022 ستساهم في تنويع سبل التواصل مع العملاء إضافة الي أنها تتسم بالبساطة والسهولة والأمان مع إمكانية الاحتفاظ بالردود على هذه الاستفسارات للرجوع إليها لاحقاً بما يوفر وقت العميل ويتيح له فرصة أكبر للانتهاء من كافة استفساراته عن الخدمات البنكية التي يتواصل مع البنك بشأنها.

وأضافت «حراز»، أن هذه الخدمة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية وستمكن العملاء من الاستعلام عن خدمات ومنتجات البنك الأهلي المصري المختلفة مثل: الاستفسار عن أقرب فرع او ماكينة صراف الي، الخدمات الالكترونية، البطاقات الائتمانية، القروض، الحسابات والاوعية الادخارية، أسعار العملات، خدمات التجار، الأهلي بوينتس والعروض والخدمات الذاتية، مؤكدة على ضرورة توخي العملاء الحذر في الحفاظ على بياناتهم من خلال عدم ارسال أية بيانات شخصية او مالية أو مشاركة الأرقام السرية الخاصة بهم اثناء استخدام الخدمة.

وأعرب أحمد خليفة مدير المبيعات، إنفو بيب عن فخر إنفو بيب بأن تكون جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي للبنك الأهلي المصري أحد أكبر وأعرق البنوك العاملة في الشرق الأوسط، حيث ان منصة إنفو بيب ستعزز التحول الرقمي للبنك بين القطاع المصرفي.