بدل ما المستريح ينصب عليك.. تعرف على مميزات حفظ الودائع بالبريد المصري

تعتبر هيئة البريد المصري، واحدة من وسائل الضمان الأكيدة في المحافظة على أموال المصريين وودائعهم، خاصة بعد أن زادت في الفترات الأخيرة حالات النصب على شريحة كبيرة من المصريين، في مختلف المحافظات.

دفتر توفير البريد يحميك من المستريح

وزادت قضايا النصب على المواطنين تحت مسمي تحقيق الأرباح والفوائد السريعة لأي مبلغ يحصل عليه المستريح، كما أطلق عليه إعلاميا، الذى يقوم بالنصب على المواطنين البسطاء، الذين كثيرا ما يتعرضون للخداع بأحاديثه عن الأرباح السريعة، والذى ترتب عليه، قيام المواطنون ببيع أراضيهم بل وربما الحصول على قروض من أجل تحقيق الأرباح السريعة، إلا انهم يستيقظون على فاجعة هروب «المستريح» بأموالهم.

لهذا يبحث البعض عن الطرق التي يمكنهم من خلالها الاحتفاظ بأموالهم بطريقة آمنة وفي نفس الوقت تدر عليهم ربحا، ومن بين هذه الطرق أو الأماكن الخدمات التي يقدمها «البريد المصري»، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على أموال المصريين وودائعهم المالية، والمحافظة التامة على سرية بياناتهم، من خلال «دفتر توفير البريد»، خاصة وأن الضامن هنا هو الدولة المصرية، الأكثر حرصا على أموال المصريين.

مميزات عمل دفتر توفير في البريد المصري

- جميع المبالغ والودائع تعتبر تحت حماية وضمانة الحكومة المصرية.

- جميع المعلومات والبيانات سرية تماما.

- «دفتر توفير البريد» يتيح إمكانية السحب والإيداع في أي وقت وفى أي مكتب للبريد بجميع أنحاء الجمهورية.

- يوجد به إعفاء قانوني على كافة الاستمارات ورسوم الدمغات والنماذج المستعملة.

- يمنح دفتر توفير البريد المصري، كافة التسهيلات لكبار السن، وأصحاب المعاشات، وذلك من خلال إجراء عملية إيداع تلقائيا للمبلغ الشهري المحدد سابقا من جانب العميل.

- يتيح البريد المصري لجميع عملائه، الحصول على كشف حساب لهم في أي وقت لمن يهمه الأمر.

يذكر أن هيئة البريد المصري، قد أطلقت مؤخرا تحذيرا لكل عملائها، بعدم منح بياناتهم الخاصة المتعلقة بدفتر توفير البريد لأي جهة خارجية أو أشخاص أو مواقع، خصوصًا بطاقات البريد، خاصة وأن الهيئة لم تقم بطلب أي بيانات من عملائها عبر الهاتف أو أي من الوسائل الإلكترونية.