اليوم.. قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

حالة من الترقب يشهدها القطاع المصرفي بمصر، خاصة مع اقتراب عقد الاجتماع الربع سنوي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تحت إشراف طارق عامر محافظ البنك المركزي، لإصدار قرار زيادة أو تثبيت سعر الفائدة في البنوك المصرية لمواجهة أزمة التضخم المالية.

محافظ البنك المركزي المصري: الجنيه المصري أفضل العملات استثمارا

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى تصريحات صحفية أمس، إن الجنية المصري من أفضل العملات استثمارا، وذلك قبل الإعلان عن قرار لجنة السياسة النقدية بساعات معدودة حول سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت شهر مارس الماضي اجتماعا استثنائيا، أعلنت فيه زيادة بنسبة 1% على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتسجل 9.25 و10.25%، وسيتم الإعلان عن القرارات الجديدة الخاصة بسعر الفائدة اليوم الخميس 19 مايو 2022

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وأعلن البنك المركزي المصري، فى بيان رسمي، أن سبب رفع سعر الفائدة وقتها هو تغيرات سعر الصرف، حيث تم تخفيض قيمة العملة المحلية للمرة الثانية خلال 6 سنوات، كما توجه أكبر مصرفين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى إصدار شهادات ادخار جديدة بعوائد تفضيلية 18% للحفاظ على مدخرات القطاع العائلي، وذلك بتوجيهات من البنك المركزي المصري، والتي لاقت إقبالا كبيرا حيث جمعت حصيلة حوالي 600 مليار جنيه خلال شهرين.

البنوك المركزية العالمية تعلن زيادة سعر الفائدة

ومنذ أسابيع، أعلنت البنوك المركزية العالمية رفع سعر الفائدة على عملاتها، خاصة الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 1% خلال آخر اجتماعاته الشهر الحالي، مع توقعات بمواصلة الزيادة لتصل إلى 2% بنهاية 2022.