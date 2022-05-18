خبير اقتصادي: عائد البنك المركزي على شهادات الـ18% حقيقي

قال محمد نجم الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت من أعلى الدول إعطاءً للفائدة قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أنه وبعد رفع سعر الفائدة الأخير لـ18% تم تخفيض سعر العملة من قبل ذلك بنسبة 13%، ما يعني أن العائد الذي وضعه البنك المركزي على شهادات الـ18% بتلك الشهادات كان حقيقيا.

نجم: إحنا دلوقتي في وضع استثنائي

وتوقع «نجم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر ما زالت بعيدة عن الوضع الطبيعي اقتصاديا والذي كنا فيه قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، «إحنا دلوقت في وضع استثنائي، ولم يحدث منذ أكثر من 100 سنة، وإحنا لسه في بداية الأزمة».

نجم: حركة الوظائف في سوق العمل الأمريكية ترتفع والبطالة تنخفض

واستطرد: «حركة الوظائف في سوق العمل الأمريكية بترتفع والبطالة بتنخفض، والربع الأول دخلوا فيه في الركود، ولسه بنشوف الربع الثاني هيحصل فيه إيه، والغضب في أسوأ مراحله على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعر جالون الوقود فيها عدى الـ4.5 دولار في بعض المناطق».

وأوضح أنه بالنسبة لاجتماع لجنة السياسات الذي سيجري غدا، من قبل البنك المركزي فقد رجح أن يتم فيه رفع سعر الفائدة، ولكن في حال كانت أرقام التمويلات الخليجية والاستثمارات الأجنبية قد دخلت بالفعل بالاقتصاد المصري فلن يتم زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، «كل عملات العالم اتسحقت أمام الدولار».

وتابع: «إحنا تجاوزنا أكبر مستوى في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لأننا عندنا مخزون كبير جدا من كل السلع الأساسية، وكل دول العالم هتتضرر، واللي بيفرق الدولة عن التانية قدرة الدولة على حماية نفسها بدروع اقتصادية حتى لا تتضرر بسبب تلك الأزمة».