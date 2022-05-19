«القومي للتنسيق الحضاري» يضع لافتة باسم أحمد زكي في المهندسين: عاش هنا

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضاري اسم الفنان الكبير أحمد زكي، ضمن مشروع «عاش هنا»، إذ وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه الذي يقع في 47 أ شارع الحجاز بالمهندسين بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار الاحتفاء بالرموز التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

معلومات عن أحمد زكي

ولد أحمد زكي في 18 سبتمبر 1946 في منطقة الحسينية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان الابن الوحيد لأبيه، وبعد وفاة والده ربّاه جده، وحصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي إحدى حفلات المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، أعجبوا به، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

وحسب الموقع الرسمي لجهاز التنسيق الحضاري، التحق الفنان الراحل بمعهد الفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس قسم تمثيل وإخراج عام 1973، ورُشح لدورالبطولة فيلم «الكرنك»، لكن موزع الفيلم رفض ترشيحه، ما أدى إلى إصابته بأزمة نفسية مؤقتا، ثم أصبحت هذه الواقعة دافعا ايجابيا له، أثناء دراسته بالمعهد، فم عمل في مسرحية «هالوا شلبي».

وعمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيرياً مثل «مدرسة المشاغبين»، و«أولادنا في لندن»، و«العيال كبرت»، وفي التليفزيون أبدع في مسلسلي «الأيام» و«هو وهي»، وكان أول دور بطولة له أمام سعاد حسنى في فيلم «شفيقة ومتولي».

وتعاون أحمد زكي مع أبرز مخرجي السينما المصرية مخرجي الواقعية الجديدة، وأشاد الفنان الأمريكي روبرت دي نيرو بأدائه في فيلم «زوجة رجل مهم»، وتزوج من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب ابنه الوحيد «هيثم».

التكريمات والجوائز

حصل أحمد زكي على العديد من الجوائز من داخل مصر وخارجها، من بينها جائزة عن فيلم «طائر على الطريق» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة عن فيلم «عيون لا تنام» من جمعية الفيلم.

جائزة أحسن ممثل عن دوره فى فيلم «زوجة رجل مهم» من مهرجان دمشق السينمائى الخامس عام 1987، وجائزة عن فيلم «امرأة واحدة لا تكفي» من مهرجان الإسكندرية عام 1989، جائزة عن فيلم «كابوريا» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1990.

كما حصل الفنان أحمد زكى على جائزة أحسن ممثل من مهرجان قرطاج السينمائى الدولى الرابع عشر بتونس عام 1992 عن دوره في فيلم «ضد الحكومة»، وحصل أيضا بنفس المهرجان على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «معالي الوزير» عام 2002، وفي الاحتفال بمئوية السينما المصرية عام 1996 حسب الاستفتاء اختار السينمائيون ستة أفلام قام ببطولتها أو شارك فيها الفنان أحمد زكي ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي «زوجة رجل مهم»، و«البريء»، و«أحلام هند وكاميليا»، و«الحب فوق هضبة الهرم»، و«إسكندرية ليه»؛ و«أبناء الصمت».