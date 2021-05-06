«أحمد زكي 86» كتاب جديد عن مسيرة «النمر الأسود» لمحمد توفيق

يصدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع خلال أيام كتاب «أحمد زكي 86»، للمؤلف محمد توفيق، والغلاف للفنان عبد الرحمن الصواف، ومن المقرر أن يتم طرح الكتاب بمكتبات «الشروق وديوان وتنمية وجدل ومدبولي وأقلام عربية وبيت الكتب» في عيد الفطر كما يشارك الكتاب ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تنطلق دورته الـ52 في 30 يونيو المقبل.

وقال المؤلف محمد توفيق «إن الكتاب باختصار بيحكي قصة حياة أحمد زكي من خلال ما جرى له في عام 1986 خاصة وأنه في هذا العام عُرضت له ستة أفلام في السينما، وبدأ تصوير ثلاثة أفلام جديدة، وقرأ قرابة 50 سيناريو، واتفق على بطولة ثلاثة مسلسلات و21 فيلمًا جديدًا نشرت الصحف تفاصيلها، ولكنِّي لم أختر هذا العام لهذه الأسباب وحدها، ربما اخترته لأنه عام فيلم «البريء» بكواليسه وكوابيسه، ووقعت فيه أحداث الأمن المركزي، وارتفع فيه سقف حرية التعبير حتى صار العام الأكثر تعبيرًا عمّا جرى في الثمانينيات كما عاشها المصريون، لا كما يتذكرونها!

وعن سبب الكتابة عن أحمد زكي تحديدا، أوضح توفيق فى تصريحات لـ«الوطن»: أنه «رغم أني لا أملك جوابًا قاطعًا؛ ربما لأن أحمد زكي خامة نادرة من الأحجار الكريمة كما وصفه عمنا خيري شلبي، وربما لأني أشعر أننا مدينون له باعتذار أننا لم نضعه في المكانة التي يستحقها وهو بيننا»

وتابع: «الكتاب مقسم إلى مجموعة من الفصول، منها فصل عن علاقته بعادل إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني، وفصل مخصص عن كواليس فيلم البرئ».

يشار إلى أن محمد توفيق صدر له 13 كتابا قبل كتاب أحمد زكي 86، من بينهم ثلاثية «الملك والكتابة» التي تروي قصة الصحافة والسلطة في مصر من عام 1798حتى 1999.