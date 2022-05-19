ضبط 5124 شخصا لعدم ارتداء الكمامات و129 قضية تداول شيشة

واصلت وزارة الداخلية، جهودها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات تفشي الفيروس، في إطار حرصها على سلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

جهود الداخلية لمنع انتشار كورونا

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من الأشخاص لعدم التزامهم بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى قضايا تداول الشيشة ومخالفات غلق المحلات، في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار كورونا، المتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات.

ضبط 5124 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 5124 شخصا، لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة من قبل 5107 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونيةـ والعرض على النيابة العامة حيال 17 آخرين، لم يسددوا الغرامة المقررة.

129 قضية تداول شيشة

تحرر على مدار الـ24 ساعة الماضية، 437 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار الغلق، فيما أسفرت الجهود عن ضبط 129 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة»، بإجمالي مضبوطات 823 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.