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ضبط 6141 ضمن مخالفات عدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الأربعاء 20 أبريل 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 6141 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية.

تطبيق قرارات رئيس الوزراء

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

تحرير 471 مخالفة لمحلات غير ملتزمة

وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط 6141 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6119 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لـ 22 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 471 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 145 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 778 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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