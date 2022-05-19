«أورمان الأقصر» تستعد لافتتاح وحدتين لعلاج الأطفال بتكلفة 11 مليون جنيه

تستعد مؤسسة شفاء الأورمان، لافتتاح وحدتين أساسيتين لعلاج الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، وذلك كتبرع من مؤسسة البنك التجاري الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 11 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في تقديم أفضل دعم لأطفال الصعيد في العلاج المجاني من الأورام.

مستشفى الأورمان بالأقصر

وتضم مستشفى الأورمان بالأقصر وحدتي علاج الأطفال بالأقصر وحدة الإقامة الداخلية ووحدة علاج اليوم الواحد، ومن المقرر أن يتم افتتاح الوحدتين بحضور عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك، وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، ولؤي أمين، رئيس القطاع المالي بالبنك، وأمين الصندوق لمؤسسة البنك التجاري الدولي، ونادية حسني، الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ولوجين حسين، مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

المستشفى تدعم جهود الدولة بقطاع الصحة

من جانبه، صرح الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان بالأقصر، أن مؤسسة البنك التجاري الدولي تمتلك دوراً رائداً وتشكل تأثيراً كبيراً في دعم جهود الدولة في قطاع الصحة، ولا سيما أطفال مصر الذين يعانون من قصور في الخدمات الطبية والموارد المالية، وتحديدا مرضى سرطان الأطفال في صعيد مصر الذين يعانون من نقص شديد بالخدمات الطبية، والتي تشكل عبئاً كبيراً للأطفال وأسرهم، فقد تبين وجود انخفاض نسبة الشفاء من سرطان الأطفال في مصر، وخاصة خارج الدلتا والقاهرة نتيجة لقلة وندرة المراكز المتخصصة في علاج سرطان الأطفال في تشخيص وعلاج سرطانات الأطفال بمحافظات صعيد مصر.

كما صرح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مساهمة البنك التجاري الدولي بتجهيز وتشغيل المرحلة الأولى من مستشفى شفاء الأورمان للأطفال، قد ساعدت في استقبال أكثر من 900 حالة سرطان أطفال سنويا لتلقي أفضل الخدمات الطبية، وتحقيق جودة الإقامة من خلال الأقسام الداخلية وتقديم رعاية طبية متكاملة لطفل مريض السرطان بمواصفات وبروتوكولات علاج عالمية.