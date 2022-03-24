وفد صحة النواب يزور مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر

تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، والنائب الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، والدكتور محمود أبو الخير وكيل اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور محمد العماري مستشفى «شفاء الاورمان» بمدينة طيبه الجديدة في محافظة الأقصر.

جوله تفقدية بمستشفى شفاء الأرمان

واستقبل الوفد البرلماني الدكتور عمرو عادل نائب المدير الطبي لمستشفى شفاء الأورمان، واصطحب الوفد في جولة تفقدية داخل المستشفى الذي يحتوي على 3 طوابق.

الوفد البرلماني

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد والدكتور محمود عزب.

زيارة الوفد البرلماني تستمر 3 أيام

وتفقد الوفد عددا من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الأقصر، للوقوف علي اعمال تطويرها، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد وكذلك عدد من المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظة.