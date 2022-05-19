تطورات جدري القرود.. اكتشاف عشرات الحالات يثير الرعب في أمريكا وأوروبا

اكتشفت السلطات الصحية في أمريكا الشمالية وأوروبا، عشرات الحالات المشتبه بها، أو المؤكدة إصابتها بمرض جدري القرود، منذ أوائل مايو الجاري، مما أثار مخاوف من انتشار المرض المتوطن في أجزاء من إفريقيا، إذ كانت كندا أحدث دولة أبلغت عن أنها تحقق في أكثر من 12 حالة مشتبه فيها للمرض، بعد أن اكتشفت إسبانيا والبرتغال أكثر من 40 حالة محتملة، وتم التحقق منها.

وأكدت بريطانيا، بحسب تقرير لوكالة أنباء «فرانس برس»، أن لديها 9 حالات إصابة منذ 6 مايو الجاري، وتتحقق الولايات المتحدة من أول حالة يوم الأربعاء الماضي، قائلة إن رجلا في ولاية ماساتشوستس الشرقية، ثبتت إصابته بفيروس جدري القرود بعد زيارة كندا.

جدري القرود يصيب الآلاف في إفريقيا

أصاب المرض، الذي يتعافى منه معظم الناس في غضون عدة أسابيع، ولم يكن قاتلا إلا في حالات نادرة، آلاف الأشخاص في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، لكنه نادرا في أوروبا وشمال إفريقيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تنسق مع مسؤولي الصحة في المملكة المتحدة وأوروبا، بشأن تفشي المرض الجديد، إذ قالت ماريا فان كيركوف عالمة الأمراض المعدية والأوبئة، في مؤتمر صحفي للمنظمة: «نحتاج حقًا إلى فهم أفضل لمدى انتشار جدري القرود، في البلدان الموبوءة، لنفهم مدى انتشاره والمخاطر التي يمثلها على الأشخاص الذين يعيشون هناك، فضلا عن مخاطر الانتقال للدول الأخرى».

مخاوف من تفشي الفيروس

كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية «UKHSA»، في بيان، إن الحالة الأولى في بريطانيا، كانت لشخص سافر من نيجيريا، على الرغم من أن الحالات اللاحقة، ربما كانت من خلال انتقال المجتمع.

وأوضحت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة «UKHSA»: «تؤكد هذه الحالات الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع تقارير عن حالات في بلدان بجميع أنحاء أوروبا، مخاوفنا الأولية من احتمال انتشار فيروس جدرى القرود داخل مجتمعاتنا».