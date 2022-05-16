مرض جدري القرود.. سبب التسمية وخطورة الإصابة به

يعرف مرض جدري القرود أنّه تفشى مؤخرًا في عدد من بلدان العالم في قارات مختلفة، واللافت في الأمر أنّه على الرغم من أنّ مرض جدري القرود ينسب إلى حيوان القرد إلاّ أنّه ذلك الحيوان ليس السبب فيه، وإن كان محتملا أن ينقل المرض، وتعود التسمية إلى عام اكتشافه في 1958، حين حدث فاشيتان لمرض يشبه الجدري، في قرود مختبر محفوظة للبحث، ومن هنا جاء الاسم.

حالات مصابة بمرض جدري القرود

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مسؤولو الصحة إنه تم اكتشاف 4 حالات أخرى من مرض جدري القرود في إنجلترا، من جهتها قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن الحالتين الجديدتين للعدوى الفيروسية النادرة لمرض جدري القرود لا يبدو أنهما مرتبطان بالحالتين السابقتين اللتين تم تأكيدهما في 14 مايو وحالة سابقة في 7 مايو الجاري.

إصابات مرض جدري القرود في بريطانيا

ومن بين الحالات الأربعة الجديدة ، كان ثلاثة منهم في لندن وحالة واحدة مرتبطة في الشمال الشرقي. يبدو أن الأربعة أصيبوا جميعًا في العاصمة، وكانت الحالة الأولى لشخص سافر مؤخرًا إلى نيجيريا ، حيث يُعتقد أنه أصيب بالعدوى ، قبل السفر إلى المملكة المتحدة، وتعيش الحالتان اللتان أُعلن عنهما في 14 مايو الجاري معًا في نفس المنزل. ليست مرتبطة بالقضية السابقة.

جميع الحالات الأربع الجديدة تُعرّف نفسها على أنها رجال مثليين أو ثنائيي الجنس أو غيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال ، بحسب وكالة UKHSA، وهذا يعني أن هناك حاليًا سبع حالات مؤكدة في المملكة المتحدة ، تم تشخيصها بين 6 و 15 مايو، وأضافت أن لديهم فصيلة من الفيروس في غرب إفريقيا ، وهي خفيفة مقارنة بوسط إفريقيا، وتم تحديد جهات اتصال مشتركة في حالتين من الحالات الأربع الأخيرة.

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز ، كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المملكة المتحدة ، من مرض جدري القردة في بريطانيا: «هذا أمر نادر وغير معتاد.. تقوم UKHSA بالتحقيق بسرعة في مصدر هذه العدوى لأن الأدلة تشير إلى أنه قد يكون هناك انتقال لفيروس جدري القرود في المجتمع، ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق».

وأكد الدكتور «هوبكنز»، أنّ الوكالة تحث الرجال المثليين وثنائيي الجنس على أن يكونوا على دراية بأي طفح جلدي أو آفات غير عادية والاتصال بخدمة الصحة الجنسية دون تأخير.

وقالت الوكالة إنه لا توجد صلة للسفر إلى بلد ينتشر فيه مرض جدري القرود ، ولا يزال التحقيق في مكان وكيفية الإصابة بالعدوى ، بما في ذلك ما إذا كان لديهم روابط أخرى مع بعضهم البعض، مشيرةً إلى أنّ جميع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية موجودون في وحدات متخصصة في الأمراض المعدية في مستشفى رويال فري ومستشفى رويال فيكتوريا في نيوكاسل أبون تاين وجيز وسانت توماس.