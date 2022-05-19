«الشباب والرياضة» تنظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة اليوم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تنظيم سلسلة من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في محافظتي أسيوط وقنا، ضمن فعاليات القوافل التعليمية بــ قرى «حياة كريمة».

وتحت شعار «الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل» أوضحت الوزارة إنها تنظم سلسلة من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، سلسلة من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري.

تنفيذ القوافل التعليمية بقرى حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار فعاليات القوافل التعليمية المجانية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في كل من محافظتي أسيوط وقنا في صعيد مصر، بالتعاون مع عدد من الوزارات وهي: «التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية»، وبالتعاون أيضًا مع الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أماكن تنفيذ القوافل التعليمية

ويتم تنفيذ فعاليات القوافل التعليمية في قرى حياة كريمة داخل نطاق مجموعة من القاعات الخاصة بمراكز الشباب، والمدارس المخطط لها، كما يشارك في التنفيذ نخبة مميزة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، وكذلك مقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، والاعتماد على تطبيق «زووم» لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظتين بهدف تعظيم الاستفادة للجميع.

يذكر أن مشروع القوافل التعليمية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوزارات الأخرى ينفذ بالمرحلة الأولى في 12 محافظة، ويستهدف 70 ألف طالب وطالبة.

وانطلقت فعاليات القوافل التعليمية لهذا العام في مطلع شهر مارس المنصرم، في كل من أسوان وسوهاج، كما استفاد من تنفيذ هذا المشروع، والذي يأتي في إطار استراتيجية «بناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من 900 ألف طالب وطالبة، على مدار 8 أعوام متتالية.

ويهدف مشروع القوافل التعليمية إلى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والعمل على التخلص منها بشكل نهائي، وكذلك المساهمة في النهوض بنظام التعليم الأساسي ومرحلة ما قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.