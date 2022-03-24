انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلبة الشهادتين الثانوية والإعدادية

نظمت إدارة التعليم المدني والبرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم "القافلة التعليمية" بمدرستي الشهيد أحمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين، وشربين الرسمية المتميزة الإعدادية للغات والتي تستمر لمدة يومين من 24 وحتى 25 مارس 2022 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع، وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، ومنى جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

حضور رسمي مكثف من الشباب والرياضة والتربية والتعليم

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن ذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بحضور سعاد حافظ مندوب عن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وأبو الفتوح البراشي مدير عام إدارة شباب شربين، وايهاب القاضي مدير إدارة شربين التعليمية وبحضور نخبة من الخبراء المتخصصين في جميع المواد التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي .

محاضرات وسط حضور الطلاب

وبدأت المحاضرات في تمام الساعة 10 صباحاً، وقام بالشرح محمد عاطف ابراهيم السخاوى أستاذ اللغة العربية وسط حضور كبير من الطلبة والطالبات وتستمر المحاضرة لغة مدار الساعتين.

وفى نفس الوقت يدير أيمن فاخورى عطيه خليل أستاذ اللغة الإنجليزية محاضرة لطلبة وطالبات مدرسة شربين الرسمية الاعدادية المتميزة للغات وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ، مع تجاوب من الطلبة والطالبات بالمدرسة .

وقال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن خبراء المواد التعليمية يتحملون المشقة في السفر، من أجل توصيل المعلومة للطلاب مجانا ، مطالبا الطلبة الحضور جميعاً ليتم الاستفادة بكل ما يقدم لهم .

واشادت سعاد حافظ مندوب عن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب بالإقبال الكثيف من الطلبة والطالبات بالمدارس بشربين ، وحسن التنظيم والاستقبال ، وتمنت التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات ، والاستفادة من خبرات المحاضرين في الشرح .

وتتركز أعمال القوافل التعليمية، في توضيح شكل امتحان الثانوية العامة، وتوزيع الدرجات على نظام البوكليت، وكيفية تعامل الطلاب مع أسئلة الذكاء والتي دائما ما يشكون منها خاصة في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة العربية ، وكذلك بالنسبة لطلبة الشهادة الاعدادية .