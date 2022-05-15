منسق ميداني بـ«حياة كريمة»: قادرون على استكمال مشروعات المبادرة

قال خالد جمال عبدالناصر، أحد منسقي حياة كريمة ميدانيا، إن المؤسسة رغم من الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها كل دول العالم بشكل عام، إلا أننا قادرون على استكمال مشروعات المبادرة، على مستوى الجمهورية.

عبدالناصر: انتهينا من تفيذ مشروعات قرية الأبعدية

أضاف «عبدالناصر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن قرية الأبعدية إحدى قرى حياة كريمة، وصلت نسبة التنفيذ بها لمستويات متقدمه للغاية في كل المحاور، كبناء المجمعات الحكومية والوحدات الاجتماعية والمؤسسات الخدمية، ووحدة للإسعاف وتبطين الترع.

نسب التنفيذ في المرحلة الأولي وصلت إلى 90%

واستطرد: «عندنا مجموعة من القرى اللي شغاليين فيها ضمن المرحلة الأولي من المبادرة ويصل عددهم إلى 52 مركز على مستوى الجمهورية، ووصل نسب التنفيذ في المرحلة الأولي من المبادرة إلى 90% كالأبنية التعليمية والمدارس والمجعمات الحكومية والوحدات الاجتماعية والمؤسسات الخدمية، وقاربنا على الانتهاء بنسب تنفيذ جيدة جدا».

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة أن تنتهي المرحلة الأولى من المبادرة في موعدها المحدد، دون تأجيل، لافتا إلى أن كل الجهات الشريكة في الدولة والعاملة ضمن المبادرة، لم تتوقف عن العمل، «المقاولين كمان مكملين معانا، والدولة مكملة معاهم، ومفيش مشكلة خالص والدولة قادرة أنها تكمل مشروعاتها بشكل يليق بكل المصريين، وإن شاء الله ندخل في المرحلة الثانية من المبادرة قريبا».