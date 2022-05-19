انطلاق الملتقى العاشر لتأهيل الخريجين بالجيزة.. يوفر 10 آلاف وظيفة

انطلقت، اليوم، فعاليات الملتقى العاشر لتأهيل الخريجين لسوق العمل، بمشاركة 50 خبيرا وطنيا في مجال التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية، و60 مؤسسة مصرية كبرى تعمل في القطاعات الاستثمارية والتجارية والإنتاجية في مجالات إنتاج الأجهزة المنزلية ومصانع الأغذية ومنتجات الألبان والسياحة، إضافة لكبرى سلاسل المطاعم العاملة في السوق المصري والإقليم العربي، وذلك لدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص العمل لشباب الخريجين، طبقا لاحتياجات السوق، فضلا إلى ربط المناهج التعليمية بالجامعات المصرية باحتياجات سوق العمل.

دعوة الرئيس لتأهيل الخريجين لسوق العمل

وقال الدكتور محسن البطران، رئيس الملتقى لتأهيل الخريجين لسوق العمل، في كلمته خلال فعاليات الافتتاح، إن أعمال الملتقى تأتي تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال اعتماد مقررات ومناهج دراسية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتضمن تطبيق معايير الجودة في التعليم، وفقا لاحتياجات العمل الفعلية، مشيرا إلى أن الملتقى يستهدف توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وفقا لهذه المعايير.

إكساب الخريجين مهارات العمل

واشار «البطران» إلى أن الهدف من الملتقى هو إكساب الخريجين المهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية، ودعم قدراتهم التي تتناسب مع سوق العمل في المرحلة الحالية، للحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل.

وأوضح أنه يتم استقبال أراء الشركات ومطالبهم في الخريج، وما تبحث عنه تلك الشركات من قدرات ومؤهلات تحتاجها، سواء كان ذلك من خلال أنشطة السياحة اعتمادا علي الميزة النسبية لمنطقة الجيزة في القطاع السياحي، والتي تعد أهم المناطق الموضوعة على الخريطة السياحية في مصر، والتي تستعد لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمتحف المصري الكبير فضلا عن منطقة الأهرامات.

ولفت رئيس ملتقي تأهيل الخريجين لسوق العمل، أن من ضمن أهداف الملتقى تعريف الخريج بحقوقه وواجبات الموظف في ظل قانون العمل الجديد، ومتابعته ما بعد العمل، وكذلك متابعة سيرته الذاتية بشكل مناسب، والتهيئة لإجراء مقابلات توظيف ناجحة، وتعزيز الإبداع والتميز الوظيفي.