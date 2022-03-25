الأحد.. قبول طلبات التدريب المجاني لشباب الخريجين تمهيدا للتعاقد معهم

تبدأ وزارة القوى العاملة بعد غد الأحد الموافق 27 مارس 2022 وحتى استيفاء العدد المطلوب، قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات «الهندسة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية»، تمهيدا لإعدادهم كمدربين بالتعاون مع شركة «كاد ماسترز».

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن التدريب سوف يتم في مجالات AutoCAD- CAD MASTERS

Fusion360-Sheet Metal- CAD MASTERS

Fusion360-Furniture Design- CAD MASTERS، مشيرا إلى أنه على الراغبين في التسجيل للحصول على التدريب الدخول على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: https://trmom.manpower.gov.eg/

ويشترط في المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسي اليدوي وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلي.

تأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل

وأكد الوزير، أن هذا التدريب يأتي في إطار الدور الاستراتيجي لـ تهيئة القوى العاملة وخاصة الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة كانت عقدت بروتوكول تعاون مع شركة CADMASTERSالعالمية لتدريب الشباب على العديد من البرامج التي تؤهلهم لشغل وظائف المستقبل بما يعمل على تمكينهم ومساهمتهم في تحقيق رؤية مصر 2030 .