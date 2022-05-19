وكيل خطة النواب لهيئة السلع التموينية: محتاجين دعم ولا كفاية

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التساؤلات لممثل هيئة السلع التموينية، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم.

وسأل النائب مصطفى سالم عن أسباب تخفيض تقديرات مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، قائلا: «الحساب الختامى الهيئة بالسنة المالية 20/21 بلغت 93 مليار حنيه، وبالتالي كيف انخفضت التقديرات بموازنة العام الجديد إلى 90 مليار جنيه رغم ارتفاع الأسعار عالميا.

كما تساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن مصادر الإيرادات والأرباح الأخرى البالغة نحو مليار و100 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات الخامات والوقود وقطع الغيار رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.

موازنة العام القادم

وأوضح النائب مصطفي سالم أن الأعباء والخسائر المتنوعة كانت 54.5 مليار جنيه، وانخفضت بموازنة العام القادم إلى 51.9 مليار جنيه، لافتا إلى أن مشروع موازنة العام الجديد 2022/2023 تضمن نفس أرقام العام السابق بالعديد من البنود،.وتساءل قائلا :هل سنحتاج دعما أقل أم أكثر؟.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.

انخفاض تقديرات مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية المقبلة

أوضح أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، الأسباب الرئيسية لانخفاض بعض التقديرات بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، ومنها ترشيد النفقات ببعض البنود ومنها شراء الأدوات الكتابية، إلى جانب تنقية بيانات البطاقات التموينية المستمر والذي أسفر عن توفير نحو 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بعض الأفران إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.