مقتل إرهابي برصاص الشرطة قبل تفجير نفسه في ارتكاز أمنى بسيناء

أعلنت وزرا ة الداخلية انه إستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية والتى تسعى لإستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدو فقد تمكن أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة التلول بشمال سيناء من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل إنتحارى ضد أفراد الكمين.

وتبادلت معه إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعه والعثور بحوزته على (حزام ناسف – 2 قنبلة يدوية – سلاح آلى – 4 خزينة خاصة به – عدد 112 طلقة من ذات العيار ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .