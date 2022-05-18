«الداخلية» تستجيب لاستغاثة فتاة عبر فيس بوك: أبويا بيضربني بسبب القطط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تمّ تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن استغاثة إحدى الفتيات مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة من تعرضها لعنف أسري من قبل والدها.

الأب يعترف بضرب ابنته بسبب تربية القطط وعدم تنظيف غرفتها

ووفق بيان وزارة الداخلية، بالانتقال والفحص تمّ التقابل مع سائق، ابنته مصابة بسحاجات وكدمات بالوجه، مقيمان بدائرة القسم، وقرر الأول بـ التعدي على ابنته بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها بسبب تربية القطط بالشقة سكنهما وعدم تنظيف الغرفة الخاصة بها، وبسؤال الابنة أيدت ما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.