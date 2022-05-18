رئيس التحرير

محمود مسلم

«الداخلية» تستجيب لاستغاثة فتاة عبر فيس بوك: أبويا بيضربني بسبب القطط

الأب يعترف بالتعدي على ابنته بالضرب بسبب عدم تنظيف غرفتها

كتب:

محمد بركات
02:07 م | الأربعاء 18 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تمّ تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن استغاثة إحدى الفتيات مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة من تعرضها لعنف أسري من قبل والدها.

الأب يعترف بضرب ابنته بسبب تربية القطط وعدم تنظيف غرفتها

ووفق بيان وزارة الداخلية، بالانتقال والفحص تمّ التقابل مع سائق، ابنته مصابة بسحاجات وكدمات بالوجه، مقيمان بدائرة القسم، وقرر الأول بـ التعدي على ابنته بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها بسبب تربية القطط بالشقة سكنهما وعدم تنظيف الغرفة الخاصة بها، وبسؤال الابنة أيدت ما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

ضبط 5353 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في يوم واحد

ضبط محتالين في أسوان نصبا على الأهالي بانتحال صفة «جهة سيادية»

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية بالوعات الصرف بطنطا

ضبط لصين أثناء سرقة توك توك بالدقهلية.. «اتقلب بيهم وهما بيهربوا»

ضبط متهمين استولوا على مليون جنيه من مول بالجيزة.. «رشوا الكاميرات باسبراي»

ضبط 14 «طربة حشيش» و2.5 كيلو «أفيون» في حملات أمنية بأسيوط
بقلم محمد بركات